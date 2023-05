Na Vranskem s preventivno akcijo opozorili na varnost voznikov tovornjakov

Vransko, 13. maja - Vozniki tovornih vozil so bili letos udeleženi že v okoli 750 prometnih nesrečah, pri čemer so jih povzročili 62 odstotkov. Pristojni opažajo tudi vse več kršitev, zato so že drugo leto zapored na Vranskem izvedli preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. Med drugim so jih pozvali, naj se na pot odpravijo spočiti.