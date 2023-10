Policisti izvajajo poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov

Koper/Ljubljana/Novo mesto, 4. oktobra - Slovenski policisti na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana in Novo mesto v torek in danes izvajajo poostren cestni nadzor tovornih vozil in avtobusov, ki ga usmerja Evropski organ za delo. Pri tem so zabeležili več kršitev, med drugim prekoračitve hitrosti in nepravilno uporabo preklopnih mehanizmov, so danes sporočili s policije.