ZN: Lakota na severu Gaze neizogibna

Rim, 18. marca - Zaradi vse hujše humanitarne krize je lakota na severu Gaze neizogibna in bo izbruhnila najkasneje do konca maja, opozarja danes objavljeno poročilo agencij ZN. Vsi prebivalci enklave se med trajajočo izraelsko ofenzivo soočajo z akutno prehransko negotovostjo, okoli 1,1 milijonom ljudi pa grozita katastrofalna lakota in stradanje.