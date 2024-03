Operaterji številke 112 so stavko pripravljeni zaostriti s protestnim shodom

Ljubljana, 18. marca - Stavkovni odbor operaterjev številke 112 je sprejel odločitev, da bodo v primeru, če ne pride do bistvenega premika v pogajanjih z vlado, zaostrili stavkovne aktivnosti in organizirali miren protest. Ta bo potekal pred vlado in DZ 27. marca, pet minut pred dvanajsto, so sporočili iz Sindikata ministrstva za obrambo.