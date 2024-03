Ljubljana, 16. marca - Zdravniška stavka ne vpliva na izvajanje presejalnih programov Dora, Zora in Svit, zagotavljajo na NIJZ in Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki bdita nad programi. Program Zora sicer izvajajo ginekologi v rednem delovnem času, glede organizacije dela v času stavke pa se odločajo sami. V klicnem centru Zora so doslej prejeli klic o eni odpovedi.