Varuh Svetina od vlade pričakuje zaščito pacientov

Ljubljana, 15. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na sestanku predsednika vlade Roberta Goloba in ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel opozoril, da je stavka legitimna pot za dosego ciljev, a da vsaka pravica seže le do druge pravice, pravice do zdravstvenega varstva. Ob tem pričakuje, da bo vlada zaščitila paciente, je povedal po sestanku.