Logar verjame, da njegovo poslansko delo ne bo okrnjeno

Maribor, 14. marca - Poslanec SDS Anže Logar verjame, da njegovo parlamentarno delo ne bo okrnjeno, potem ko je poslanska skupina zoper njega in njegova kolega Evo Irgl in Dejana Kaloha sprejela nekaj ukrepov, ker niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata. Kot poslanec lahko sodelujem na vseh sejah odborov in to nameravam početi tudi naprej, je dejal.