Mahnič: Ne vidim razloga, zakaj ne bi vseh 27 poslancev SDS podpisalo zaveze o delovanju v interesu stranke do konca mandata

Ljubljana, 7. februarja - Izvršilni odbor SDS je v torek poslancem stranke predlagal podpis zaveze, da bodo do konca mandata delovali kot člani in poslanci SDS. "Ne vidim razloga, zakaj 27 poslancev, izvoljenih na listi SDS, ki so predstavljali njen program, zagovarjali njena stališča in načela, ne bi podpisali izjave, da bodo počeli točno to," meni poslanec SDS Žan Mahnič.