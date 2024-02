Logar: Potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav

Ljubljana, 14. februarja - Poslanec SDS Anže Logar, ki ni podpisal izjave o zvestobi SDS do konca mandata, poudarja, da potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav. Terja pa željo po skupnem ustvarjanju prihodnosti, razumevanje in spoštovanje brez nepotrebnega etiketiranja, je zapisal.