Izjave o delovanju v interesu SDS do konca mandata niso podpisali poslanci Logar, Irgl in Kaloh

Ljubljana, 14. februarja - Izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo do konca mandata tako v DZ kot izven njega delovali kot člani SDS in člani njene poslanske skupine, je podpisalo 24 od 27 poslancev stranke. Zaveze niso podpisali poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, izhaja iz sporočila SDS.