UKC Ljubljana v prestrukturiranje nabavnih procesov

Ljubljana, 14. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so na podlagi revizije poslovanja z dobavitelji in sprejetim akcijskim načrtom za odpravo tveganj pri poslovanju z dobavitelji v letu dni izvedli številne ukrepe. Ukrepi predstavljajo temelj prestrukturiranja nabavnih procesov, katerih rezultate pričakujejo predvsem v letu 2024, so poudarili.