24 dni do OI - Coco Chanel in feminizem

Ljubljana, 2. julija - Chanel je globalno ena najbolj znanih modnih hiš. Zgodba se je začela s Coco Chanel, ki je najprej oblikovala edinstvene klobuke, zaslovela pa predvsem s pomočjo znanih igralk, ki so te klobuke nosile. "Dekle mora biti dvoje. Klasična in čudovita." S to izjavo je Coco Chanel opisala žensko v 20-ih in ustvarila nov ideal ženske.

Iz mode je odstranile steznike, saj je menila, da mora ženska nositi udobna in preprosta oblačila. Oblikovala je modo, ki je bila trajna, saj je prezirala minljive modne trende. Slog njenih oblek se tako ni bistveno spremenil v letih njenega oblikovanja.

Pri oblikovanju je uporabljala različne materiale, kar je bila takrat novost. Njena inovacija v modi so bili suknjiči, krajše obleke, med njimi znana "mala črna obleka", na trg pa je postavila tudi svoj parfum Chanel No. 5, ki še danes velja za prestižnega. Bila je prva oblikovalka, ki je izdala svojo dišavo in s tem dala vzor ostalim modnim oblikovalcem.

Utelešala je svobodno žensko, ki se ni nikoli poročila, svobodnost pa je kazala tudi s kajenjem.

Kljub temu, da nekateri na Coco Chanel gledajo kot na feministično ikono, pa pred stoletjem, ko je bila na vrhuncu svojega vpliva, beseda feminizem še ni bila splošno znana. Tako tudi oblikovalka sebe nikoli ni postavljala v te okvirje, čeprav je ženske osvobodila tiranije steznika in jih "oblekla" v hlače, s čimer je dala prednost njihovi svobodi gibanja, gibljivosti in udobju.

Je pa očitno, da je ženske postavila v središče svojih stvaritev, svoje življenje je namreč posvetila razvijanju novega načina ženskega doživljanja mode.

Medtem ko je bilo življenje te legendarne francoske modne oblikovalke - od travmatičnega otroštva kot zapuščene sirote, do nizanja imen njenih bogatih ljubimcev ter trditev, da je bila vohunka nemške obveščevalne službe - po njeni smrti leta 1971 opisano v mnogih filmih, knjigah in dokumentarnih filmih, pa je njen prispevek k ženski modi vseeno še najmanj razumljen.

Coco Chanel si je izposodila elemente moške mode, kot so žepi in tvid, izbrisala pasove in vrvice, ter s tem ustvarila androgene silhuete. S svojo kljubovalnostjo do takratnih družbenih in spolnih norm je že takoj v začetku svoje kariere nekatere zmedla, druge pa navdihnila.

Njena ikonična dvodelna obleka iz tvida že več kot 70 let, odkar jo je Coco predstavila svetu, ostaja stalnica v luksuzni garderobi sodobne ženske, v poceni različicah pa jo kopirajo neštete modne znamke. Njena "mala črna obleka", ki je bila leta 1926 na naslovnici ameriškega Voguea, pa je še skoraj stoletje kasneje osnovni del garderobe vsake moderne ženske.

"Coco Chanel je bila ženska pred svojim časom, ženska, ki je v začetku 20. stoletja ustvarila lastno podjetje, bila super uspešna podjetnica, ženska, ki se ni nikoli poročila in se do konca borila za svojo ekonomsko svobodo," jo opisujejo v številnih knjigah in filmih.

Ženska, ki se morda ni nikoli imenovala za feministko, je pa nedvomno ogromno prispevala k zgodovini žensk v 20. stoletju.