Maljevac: V domovih z legionelo zagotavljajo, da se stanovalci počutijo dobro

Ljubljana, 13. marca - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac se je seznanil s stanjem v ljubljanskih socialnovarstvenih zavodih, v katerih so potrdili okužbo z legionelo. Minister ugotavlja, da so vodstva zavodov nemudoma ukrepala v skladu s protokoli, iz domov pa poročajo, da se stanovalci dobro počutijo in da njihovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče.