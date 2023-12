Raziskava vsebnosti onesnaževal v pitni vodi

Ljubljana, 5. decembra - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NZLOH), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) izvajajo projekt analize tveganja za zdravje ljudi zaradi interne vodovodne napeljave. Med drugim želijo preizkusiti vodo v napeljavi na vsebnost svinca, legionele in morebitnih drugih onesnaževal.