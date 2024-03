V več socialnovarstvenih zavodih potrdili skupno devet okužb oskrbovancev z legionelozo

Ljubljana, 12. marca - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v zadnjem obdobju potrdili devet primerov okužb z bakterijo legionelo, so pojasnili za STA. Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) so legionelozo, ki jo povzroča omenjena bakterija, potrdili pri oskrbovancih več socialnovarstvenih zavodov na območju Ljubljane.