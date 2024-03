NIJZ: Slovenija ima odlično vzpostavljene protokole za obravnavo bolnikov z legionelozo

Ljubljana, 13. marca - V Sloveniji so odlično vzpostavljeni protokoli za ukrepanje v primeru okužb z legionelo pri osebah, ki bivajo v domovih za starejše in drugih javnih ustanovah, je ob večjem številu okužb povedala predstojnica območne enote NIJZ Celje Alenka Trop Skaza. Dejavniki tveganja so denimo starost in neustrezno vzdrževana notranja vodovodna napeljava.