Državni tožilci danes ponovno stavkajo

Ljubljana, 14. marca - Državni tožilci bodo danes ponovno stavkali. Tudi po sredinem prvem sestanku z vladno pogajalsko skupino namreč niso nič bližje rešitvi problematike tožilskih plač, mineva pa že več kot devet mesecev, odkar je ustavno sodišče ugotovilo, da so plače sodnikov in tožilcev prenizke in zakonodajalcu naložilo, da to neustavnost odpravi.