Belgija: Članice EU z dogovorom o petih milijardah evrov za vojaško pomoč Ukrajini

Bruselj, 13. marca - Države članice Evropske unije so dosegle načelni dogovor o reformi evropskega mirovnega instrumenta (EPF), s katero bodo do leta 2024 Ukrajini namenile dodatnih pet milijard evrov pomoči, je danes sporočilo belgijsko predsedstvo Svetu EU. Pomoč bo namenjena za sofinanciranje dobav vojaške opreme in orožja Ukrajini.