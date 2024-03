Steklarna Rogaška zanika izvor sadre pri njih, kljub pritožbi jo bo odstranila

Rogaška Slatina/Slovenj Gradec, 13. marca - Iz Steklarne Rogaška so danes sporočili, da so se na odločbo Inšpektorata RS za okolje in energijo, ki je podjetju naložil odstranitev kupov sadre s Koroške, pritožili, saj se z vsebino odločitve ne strinjajo. Navajajo, da je bilo v drugem inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da sadra ne izvira iz Steklarne Rogaška. Kljub temu jo bodo odstranili.