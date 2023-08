Zaradi sadre na koroških poljih kazensko ovadili več oseb.

Celje, 3. avgusta - Celjski kriminalisti so zaključili preiskavo sadre na koroških poljih, ki so jo koroški kmetje lani v prepričanju, da gre za apno, ki ga uporabljajo za nevtralizacijo v tleh nastajajočih kislin, po najmanj 22 kmetijskih zemljiščih raztrosili skupno približno 500 ton. Policija je kazensko ovadila pet fizičnih in dve pravni osebi.