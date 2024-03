Inšpekcija odvoz sadre s Koroške naložila Steklarni Rogaška, ta v pritožbo

Slovenj Gradec/Rogaška Slatina, 12. marca - Inšpekcija za okolje je družbi Steklarna Rogaška kot ugotovljenemu izvirnemu povzročitelju odpadka z odločbo naložila, da mora do 10. aprila letos s štirih lokacij na Koroškem odstraniti 358 kubičnih metrov odpadne sadre in predložiti dokazila o obdelavi. Steklarna se je na odločbo pritožila, so za STA pojasnili na inšpektoratu za okolje.