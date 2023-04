Slovenjgraška občina zahteva odstranitev kupov sadre

Slovenj Gradec, 13. aprila - Leto dni po razkritju, da so nekateri kmetje na Koroškem v prepričanju, da gre za apno, po svojih kmetijskih zemljiščih raztrosili odpadno sadro, nekateri pa so ob razkritju sadro imeli še na kupih, ti kupi še niso bili odstranjeni. Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler od pristojnih pričakuje odstranitev kupov do konca meseca.