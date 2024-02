Sindikat kmetov v luči protestov izraža podporo kmetom

Ljubljana, 22. februarja - Sindikat kmetov Slovenije je v luči današnjih protestov kmetov, ki potekajo po državi, izrazil podporo kmetom. Kot so poudarili v sporočilu za javnost, so protesti samoorganizirani, evropske kmete pa je v težak položaj spravila EU. Državljane Slovenije prosijo za razumevanje težav kmetov, saj so te težave vseh prebivalcev.