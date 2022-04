Kupci zbrali kar 25 ton izdelkov za Slovensko karitas

Ljubljana, 11. aprila - Podjetje Hofer in Slovenska karitas sta v tokratni že 14. zbiralni akciji izdelke za pomoči potrebne zbirala kar tri vikende v marcu. Del zbranih izdelkov, osnovna živila in higienske potrebščine, so že odpeljali v Ukrajino. Podjetje je zbranim 25 tonam dodalo še 89 vozičkov z izdelki v skupni vrednosti 4450 evrov, so sporočili iz podjetja.