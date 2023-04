Slovenska karitas razdelila 14 ton doniranih izdelkov

Ljubljana, 21. aprila - Slovenska karitas je razdelila 14 ton izdelkov posameznikom in družinam v stiski, ki so jih v drugi polovici marca zbrali kupci v vseh trgovinah Hofer po Sloveniji, so sporočili iz podjetja. Gre za 16. dobrodelne akcija Slovenske karitas in Hoferja, v katerih so skupaj zbrali že 268 ton izdelkov.