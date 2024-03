Proukrajinske skupine napadle ruski obmejni regiji

Moskva/Kijev, 12. marca - Ruska vojska je odbila napade proukrajinskih skupin, ki so poskušale zavzeti ozemlje v ruskih obmejnih regijah Belgorod in Kursk, je danes sporočilo ministrstvo za obrambo v Moskvi. Napadalci so po navedbah Kijeva izključno ruski državljani in nasprotniki Kremlja. Spopadi medtem še vedno potekajo, poročajo tuje tiskovne agencije.