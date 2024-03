Slovenija v VS ZN obsodila s konflikti povezano spolno nasilje

New York, 12. marca - Slovenija je zaskrbljena zaradi ugotovitev poročila misije ZN, ki kažejo na verjetnost spolnega nasilja Hamasa med napadom na Izrael, in obsoja vsakršno s konflikti povezano spolno nasilje, je v ponedeljek v VS ZN dejal predstavnik Slovenije Samuel Žbogar. Zavzel se je za nadaljnjo preiskavo, tudi poročil o krutem ravnanju s priprtimi Palestinci.