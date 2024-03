Ukrajina napadla več kot tisoč kilometrov oddaljeno rusko skladišče goriva

Moskva, 12. marca - Ukrajina je ponoči izvedla val napadov z droni na cilje v Rusiji. V mestu Kstovo, ki je od ukrajinske meje oddaljeno dobrih tisoč kilometrov, in v Orjolu sta zaradi napadov zagoreli skladišči goriva, so sporočile regionalne oblasti. Poleg tega je bilo tarča ukrajinskih napadov še šest ruskih regij. O mrtvih in ranjenih niso poročali.