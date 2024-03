Francoski državni organi tarča kibernetskega napada

Pariz, 11. marca - Več služb v okviru francoske državne uprave in različnih ministrstev je v nedeljo utrpelo intenzivne kibernetske napade, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz kabineta predsednika francoske vlade Gabriela Attala. Ob tem so sicer poudarili, da so pristojni organi uspeli omejiti posledice napadov.