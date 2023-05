Italijansko ministrstvo tarča hekerskega napada

Rim, 26. maja - Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj v Rimu je bilo danes tarča hekerskega napada, so sporočili z ministrstva. Ob tem so pojasnili, da je spletna stran ministrstva postala nedostopna, vendar zaenkrat niso zabeležili, da bi prišlo tudi do kraje podatkov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.