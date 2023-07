Litva pred vrhom Nata tarča kibernetskih napadov

Vilnius, 10. julija - Litovska vlada je sporočila, da so bili danes, dan pred začetkom dvodnevnega vrha Nata v prestolnici Vilnius, v državi tarča več kibernetskih napadov. Napadi so bili usmerjeni na spletna mesta občine Vilnius, vključno s spletno stranjo s turističnimi informacijami in aplikacijo za javni prevoz, poročajo tuje tiskovne agencije.