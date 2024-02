Estonija sumi Rusijo za napad na avtomobil notranjega ministra

Tallinn, 20. februarja - Estonska služba za notranjo varnost je danes sporočila, da je pridržala deset ljudi, za katere sumi, da so decembra lani poškodovali avtomobila estonskega notranjega ministra Laurija Läänemetsa in novinarja Andreja Šumakova. Osumljenci naj bi delovali v imenu ruskih posebnih služb, njihov cilj pa naj bi bil širjenje strahu in napetosti v državi.