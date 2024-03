Papež poziva k pogumu za pogajanja o vojni v Ukrajini, v Kijevu kritični

Vatikan, 10. marca - Papež Frančišek je v soboto pozval strani v vojni v Ukrajini, naj zbereta pogum za pogajanja in naj to storita, preden se stvari še poslabšajo. Tiskovni predstavnik Vatikana je pozneje zavrnil nekatera ugibanja, da je papež dejansko pozval k predaji Ukrajine. Kljub temu so bili v Kijevu kritični in zatrdili, da se ne bodo predali.