Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o slovenski ustavni pravici do svobodnega odločanja staršev o rojstvih njihovih otrok. Poročale so tudi o podatkih Eurostata, ki kažejo, da je gospodarstvo območja evra v četrtem četrtletju 2023 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem stagniralo, Slovenija je zabeležila 1,1-odstotno rast.