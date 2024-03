Večer o odnosu EU do Izraela (9. 3.)

Maribor, 8. marca - Boris Jaušovec se v komentarju Nekaznovani sprašuje zakaj EU še ni prekinila asociacijskega sporazuma z Izraelom in zakaj Izraela še niso doletele prav nobene sankcije, kaj šele zaplemba premoženja njegovih oligarhov. Avtor meni, da je v prizanesljivosti do zločincev do vratu tudi Slovenija, čeprav se skuša vsaj verbalno iz godlje dvigniti.