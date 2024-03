Finance o spolni enakopravnosti (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Peter Franko v komentarju Je to seksističen naslov? Drage dame, iskrene čestitke ob Vašem dnevu! v reviji Finance Manager piše o enakopravnosti spolov ob dnevu žena. Velikokrat sploh ne pomislimo na to, da bi bilo treba spolno uravnoteževati, ker res gledamo samo na to, da nastopajo najbolj pomembni in najbolj kvalificirani, ne glede na spol.