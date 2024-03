Mladina o lastništvu nepremičnin (8. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Grega Repovž v uvodniku Temu smo nekdaj rekli kraja piše o lastništvu nepremičnin. Če pogledamo transparentno lastnino nepremičnin, si deset odstotkov najpremožnejših lastnikov lasti 37 odstotkov celotne vrednosti nepremičnin v Sloveniji. V to niso vštete nepremičnine, ki so zaradi "davčne optimizacije" in skrivanja lastništva napisane na podjetja.