Rešitev vozniških dovoljenj za invalide je po mnenju zdravniške zbornice mogoča takoj

Ljubljana, 8. marca - Vlada je po mnenju zdravniške zbornice posegla v pravice zdravnikov do stavke, namesto da bi neposredno naslovila problematiko izdaje vozniških dovoljenj invalidom in s primerljivim ukrepom sama podaljšala njihovo veljavnost do ponovne vzpostavitve celotne dejavnosti zdravstvenih ustanov. To bi omogočilo takojšnjo mobilnost ranljivih, menijo.