Svet invalidskih organizacij zgrožen nad odločitvijo stavkovnega zbora URI Soča

Ljubljana, 5. marca - V NSIOS so zgroženi nad odločitvijo stavkovnega zbora URI Soča, da bo sledil mnenju Fidesa o neustavnosti in nezakonitosti vladnega odloka glede opravljanja zdravniške službe v času stavke. Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami tako še vedno ne sprejema oseb, starih med 18 in 65 let. V NSIOS še naprej pozivajo k odprtju ambulante za vse.