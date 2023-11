V uporabi novela zakona o evidencah delovnega časa

Ljubljana, 20. novembra - Z današnjim dnem je kljub razburjenju delodajalcev in opozicije v uporabi novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki narekuje beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Inšpektorat bo njeno izvajanje sprva spremljal kot svetovalec, usmerjena akcija bo sledila v letu 2024.