Na novelo o evidencah delovnega časa okoli 200 pripomb, v sredo sestanek s sindikati

Ljubljana, 6. februarja - Vlada bo pristopila k spremembam zakona o evidentiranju delovnega časa, so za STA potrdili na ministrstvu za delo. Potem ko so se prejšnji teden na to temo sešli s predstavniki delodajalcev, se bodo v sredo še s predstavniki sindikatov. Pripombe na zakon sicer sprejemajo do 20. februarja, doslej pa so jih prejeli okoli 200.