Arktični ocean bi lahko septembra prvič ostal brez ledu, opozarjajo znanstveniki

Washington, 8. marca - Arktični ocean bi lahko septembra prvič ostal brez ledu, in sicer morda že letos, so ugotovili znanstveniki. V članku, objavljenem v znanstveni reviji Nature Reviews Earth & Environment, so še navedli, da bi bila Arktika med letoma 2035 in 2067 septembra že praviloma brez ledu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.