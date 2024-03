Poplave vplivale na dinamiko aktivnosti na tretji razvojni osi, za naprej optimistični

Ljubljana, 8. marca - Poplave so nekoliko zaustavile dinamiko aktivnosti na severnem delu tretje razvojne osi, a za naprej so cilji optimistični, je po sestanku s koroškimi župani, predstavniki Darsa ter ministrstva za naravne vire in prostor dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Blizu javne razgrnitve so načrti za cesto naprej od Slovenj Gradca.