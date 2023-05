Za odškodnine na trasi tretje razvojne osi doslej 61 milijonov evrov

Slovenj Gradec/Novo mesto/Ljubljana, 2. maja - Dars je doslej za odškodnine ob odkupih zemljišč in objektov na trasi tretje razvojne ose sever in jug namenil 61 milijonov evrov. Od tega največ, to je dobrih 27 milijonov evrov, za odkupe na odseku Šentrupert-Velenje, kjer se gradnja hitre ceste še ni začela. S skoraj 21 milijonov evrov sledi odsek Velenje-Slovenj Gradec, kjer gradnja že teče.