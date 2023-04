Osvežena časovnica za severni del tretje razvojne osi predvidoma znana v maju

Ljubljana/Velenje/Slovenj Gradec, 20. aprila - Osvežena časovnica gradnje severnega dela tretje razvojne osi, za katero so pristojni napovedovali, da bo predstavljena aprila, bo po novem, kot kaže, znana v maju. Dars in ministrstvo za infrastrukturo sta se namreč dogovorila, da bo opravljena še dodatna zunanja strokovna recenzija tehnološko najzahtevnejših odsekov, so pojasnili na Darsu.