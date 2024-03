Fides nov vladni predlog ocenil za nezadostnega

Ljubljana, 7. marca - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vladni predlog o reševanju stavkovnih zahtev, ki so ga prejeli v sredo zvečer, ocenjujejo za nezadostnega. "Žal ugotavljamo, da predlog ni usklajen z vsebino dorečenega na torkovih pogajanjih in ne predstavlja nobenega premika v smeri stabilizacije zdravstvenega sistema," so poudarili.