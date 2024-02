Vlada določila besedilo predloga novele zakona o maturi

Ljubljana, 29. februarja - Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o maturi, ki predvideva vpogled v ocenjene izpite na splošni maturi in digitalno vlaganje ugovora zoper oceno za prihodnji izpitni rok splošne mature, so navedli v sporočilu za javnost po seji vlade. Cilj predloga je tudi izboljšanje pravice do opravljanja mature v dveh delih.