V SDS s predlogom glede evidenc delovnega časa niso prepričali poslancev

Ljubljana, 7. decembra - Državni zbor je na izredni seji sklenil, da je predlog novele zakona o evidentiranju delovnega časa, ki so ga s ciljem črtati nedavno uveljavljene spremembe vložili v SDS, neprimeren za nadaljnjo obravnavo. V opoziciji so sicer vztrajali, da je vladna novela neživljenjska, v koaliciji pa, da zbirajo pripombe in bodo zakon po potrebi prilagodili.