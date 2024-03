Zdravniška stavka: V novomeški in brežiški bolnišnici stanje po uveljavitvi umikov soglasij za nadurno delo stabilno

Novo mesto, 8. marca - V splošnih bolnišnicah Novo mesto in Brežice je stanje potem, ko so 1. marca vstopili v veljavo umiki soglasij za nadurno delo zdravnikov, stabilno. V Novem mestu so morali sicer po besedah direktorice Milene Kramar Zupan svoje delo nekoliko prilagoditi. Brez večjih težav delajo v zdravstvenih domovih Kočevje in Novo mesto.