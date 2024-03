Ruske sile med obiskom Micotakisa napadle Odeso

Odesa, 6. marca - V Odesi na jugu Ukrajine so danes v bližini konvoja vozil, v katerih sta bila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in grški premier Kiriakos Micotakis, odjeknile eksplozije, sta sporočila voditelja. Po navedbah grških medijev, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so ruske sile med obiskom predsednika grške vlade mesto napadle z droni.